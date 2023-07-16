بعد الاتهامات لهم بالإدمان وسوء المعاملة .. أسرة ديلي ألي تكذبه!

اتهام نجم منتخب إنجلترا بالكذب والخداع!

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة في حياة ديلي آلي، نجم منتخب إنجلترا، والتي أكدت كذبه بعد تصريحاته الأخيرة الصادمة عن طفولته.

وقال لاعب توتنهام السابق خلال مقابلة مع جاري نيفيل، أنه تعرض لاعتداء جنسي في سن السادسة وكان يتعاطى المخدرات في سن الثامنة وتمت معاملته بسوء.

وفقًا لصحيفة ‏"OJBSPORT" تحدث أحد أفراد الأسرة الذي تحدث عنهم نجم منتخب إنجلترا وقال إنه لم يتم تبني اللاعب أبدًا.

وتابع: "لم يتم تبني ديلي من قبل أي شخص، في سن السابعة التحق ديلي بواحدة من أفضل المدارس في لاجوس بنيجيريا ولم يتم إرساله إلى إفريقيا للتأديب هذا كذب كان لديه سائق يصطحبه يوميًا من المدرسة".

وأضاف: "لدينا جميع الوثائق والصور الخاصة بديلي مع والده منذ ولادته عندما كان طفلاً لقد تم غسل دماغه".

وقال أحد أفراد الأسرة: "اعتاد كيني أن يأخذ ديلي في كل مكان في نيجيريا لقد عملنا بجد لنكون ما نحن عليه اليوم لم يأخذه أحد إلى نيجيريا كعقاب ".

ورحل آلي عن توتنهام في موسم 2022 وانضم إلى إيفرتون، لكنه قضى الموسم الماضي معارًا إلى بشكتاش التركي، ثم عاد إلى إيفرتون.