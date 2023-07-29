بعد اقتراب ضم النصر لماني .. خسارة كارثية منتظرة لليفربول!

رشا حسين
Sadio Mane FC Bayern 2023Getty Images
انتقالاتساديو مانيليفربولبايرن ميونخالنصر

خسارة كارثية لليفربول بسبب ماني!

Shahid Banner 1920x300 July 2023GOAL

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن فريق ليفربول الإنجليزي سيخسر مبلغًا ماليًا ضخمًا في حال انتقل ساديو ماني إلى فريق النصر السعودي بشكل رسمي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال

ويقترب ماني، من الانضمام لفريق النصر السعودي هذا الصيف، ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "ذا ميرور" من المقرر أن يخسر ليفربول مبلغ 7.5 ملايين جنيه استرليني (10 ملايين دولار) عندما ينتقل ماني إلى النصر، بينما سيربح بايرن ميونخ من صفقة بيع ماني، 35 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار).

ودفع بايرن ميونخ لليفربول مبلغ قدره 27.5 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع ماني خلال الصيف الماضي لكن الاتفاق تضمن 7.5 ملايين جنيه استرليني إضافية والخاصة بالأداء.

وأوضحت الصحيفة أن ماني، لن يستوفي هذه المعايير بسبب انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، ولم يظهر النجم السنغالي، بمستواه المعروف مع بايرن ميونخ حيث شارك في 38 مباراة مع الفريق منذ انضمامه وسجل 12 هدفًا فقط.

وكشفت تقارير صحفية أن ماني، سيحصل على راتب خيالي من نادي النصر السعودي يبلغ 34 مليون جنيه استرليني (43 مليون دولار).

Shahid Banner 1920x700 July 2023GOAL

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

65242 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 36361كريم بنزيما
  • 3948خاليدو كوليبالي
  • 5412روبرتو فيرمينو
  • 3271نجولو كانتي
  • 6567مارسيلو بروزوفيتش
  • 9683صفقة أخرى
65242 الأصوات