ثلاثي بايرن ميونخ فرصة ريال مدريد لتدعيم الهجوم!

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يسعى للتخلص من ثلاث نجوم بفريقه هذا الصيف.

ورغم تتويج العملاق البافاري ببطولة الدوري الألماني هذا الموسم، إلا أنه يرغب في عملية إحلال وتجديد بالفريق استعدادًا للمنافسة بقوة بالموسم القادم وتعويض ما حدث هذا الموسم.

ووفقًا لصحيفة "بيلد" تستعد إدارة نادي بايرن ميونخ للاستماع لعروض ضم الثلاثي سيرج جنابري وليروي ساني وساديو ماني.

وأضافت الصحيفة، أن بايرن يريد إعادة تشكيل خط هجومه بعد هذا الموسم المخيب للآمال ولن يضمن أي من اللاعبين الثلاثة مكانهم في الفريق بالموسم المقبل.

وأنضم ساديو ماني، إلى بايرن ميونخ قادمًا من ليفربول لكن موسمه الأول في الدوري الألماني كان فاشلاً، حيث سجل ماني سبع مرات فقط في 25 مباراة بالدوري.

بينما ساني، لم يحصل على فرص حقيقية للمشاركة هذا الموسم، ورغم تألق جنابري، في الفترة الأخيرة مع بايرن ميونخ إلا أنه لم يشارك بشكل أساسي في بداية الموسم.

وسيكون لريال مدريد فرصة كبيرة في التعاقد مع أحد اللاعبين الثلاثة لتدعيم هجومهم بعد رحيل أسينسيو.