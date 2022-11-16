بعد اعتزاله.. إيقاف بيكيه 4 مباريات وعقوبة صادمة لليفاندوفسكي

صدمة برشلونة كبيرة لغياب مهاجمه البولندي

أصدر الاتحاد الإسباني لكرة القدم قائمة عقوباته الانضباطية عن الجولة الماضية من الدوري الإسباني والتي تضمنت عقوبات لاعبي برشلونة جيرارد بيكيه وروبرت ليفاندوفسكي اللذين تعرضا للطرد خلال مباراة أوساسونا.

وحقق برشلونة آنذاك الفوز على أوساسونا 2-1 في مباراة شهدت العديد من لقطات الجدل لكنها انتهت بفوز البلوجرانا في الأخير.

ليفاندوفسكي الذي طرد إثر تدخل خشن بالمرفق في وجه مدافع أوساسونا تعرض لعقوبة الإيقاف 3 مباريات للسلوك العنيف والاعتراض غير اللائق على حكم المباراة.

بينما بيكيه الذي صب جام غضبه على الحكام بين الشوطين متلفظًا بعبارات نابية تجاهه، فقد تعرض للإيقاف 4 مباريات.

ولن يتسنى تنفيذ العقوبة على بيكيه، الذي كان يخوض آخر مبارياته برفقة البلوجرانا بعد اعتزاله الرسمي لكرة القدم.