بعد اعترافاته الأخيرة .. زوجة داني ألفيش تطلب الطلاق

رد فعل قوي من زوجة ألفيش على أزمة اللاعب

أصبح النجم البرازيلي داني ألفيش، محور اهتمام العديد من وسائل الإعلام بعد قرار حبسه نتيجة اتهامه بالاعتداء الجنسي على فتاة إسبانية.

ويبقى ألفيش في سجن بريانس 2 في برشلونة منذ أكثر من أسبوع بعد أن كان مسجونًا في الأصل بدون كفالة منذ 11 يومًا ومع ذلك يأمل فريق دفاع اللاعب في إخراجه من السجن.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" فإن جوانا سانز، زوجة ألفيش بدأت في عملية تقديم طلب الطلاق من لاعب كرة القدم بعد تهمة الاعتداء الجنسي. وكشف فريق ألفيش القانوني أن سبب تغيير البرازيلي لأقواله هو رغبته في إخفاء العلاقة، لكنه صرح أخيرًا بأنّه مارس الجنس بالتراضي مع الفتاة.



وبعد تصريحات ألفيش الأخيرة قررت زوجته التحرك في إجراءات الطلاق.