بعد استيلاء كروس على مركزه .. ريال مدريد يحسم مصير أورليين تشواميني

ريال مدريد يحسم مصير تشواميني

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن إدارة ريال مدريد ليست قلقة على لاعب الفريق أوريلين تشوميني، الذي لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق هذا الموسم.

وقرر كارلو أنشيلوتي، إعطاء اللاعب فرصة بالأمس عندما قرر استبدال توني كروس الذي استحوذ على مكان الفرنسي بالفترة الأخيرة ودخول تشواميني، بديلًا له.

ووفقًا لصحيفة "آس" فإن إدارة الفريق الملكي مازالت متمسكة باللاعب الفرنسي وترفض رحيله، رغم مشاركته بشكل أساسي مع ريال مدريد هذا الموسم في 11 مباراة فقط من أصل 36.

وكان تشواميني، أفضل صفقة لريال مدريد الموسم الماضي وتم التعاقد معه مقابل 80 مليون دولار، وتألق مع الفريق الملكي في البداية ولكن بعد كأس العالم تراجع مستواه كثيرًا.

وتعرض بعد ذلك نجم منتخب فرنسا الشاب لإصابة قوية أبعدته عن عدة مواجهات لريال مدريد، وبينما كان فريقه يلعب مباراة هامة للوصول إلى الدور التالي في الكأس ضد فياريال، تم مشاهدة تشواميني، في باريس وهو يحضر مباراة في الدوري الاميركي للمحترفين الأمر الذي أثار غضب الجماهير البيضاء.

وأكدت الصحيفة أن المسؤولين في النادي الإسباني يعتقدون أن سبب تراجع مستوى اللاعب هو التكيف مع نموذج لعب جديد وبلد جديد وفريق كبير مثل ريال مدريد يصعب التكيف معه كما حدث لميليتاو ومودريتش عند وصولهم.