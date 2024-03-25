بعد استهداف ميسي وزوجته .. تهديد بقتل عائلة دي ماريا حال العودة إلى روساريو

عائلة دي ماريا مُهددة بالقتل...

فجرت تقارير صحفية أرجنتينية، مفاجأة في تقريرها اليوم الإثنين والتي أفادت فيه، تلقى عائلة النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، تهديدات بالقتل إذ فكر في العودة إلى مسقط رأسه.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بيونس آيرس تايمز" فإن الساعات الأولى من صباح اليوم، شهدت مرور سيارة رمادية، وألقت رسالة ملفوفة في كيس أسود، أمام مدخل الحي الذي يضم أفراد عائلة دي ماريا.

ونشرت الصحيفة الأرجنتينية، تفاصيل الرسالة التي شهدت تهديدًا حقيقًيًا للنجم الأرجنتيني ووالدته وعائلته وجاء فيها: "أخبري ابنك آنخيل، ألا يعود إلى روساريو مرة أخرى، وإلا سنقتل أحد افراد العائلة".

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واستمر التهديد، وجاء فيه أيضًا: "ولا حتى حاكم المقاطعة سوف ينقذكم، نحن لا نرمي قطعًا من الورق، نحن نرمى الرصاص والموتى".

وكشفت التقارير أنه لا يوجد أي دافع خلف تلك التهديدات، ولا توجد معلومات حول من قام بها أو ما فعله دي ماريا، وأشارت الصحافة الأرجنتينية أن ما حدث يشبه مع حدث قبل عام في نفس المدينة عند إطلاق النار على منزل عائلة أنطونيلا زوجة ليونيل ميسي، وترك رسالة مكتوب فيها "ميسي نحن في انتظارك".