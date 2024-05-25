بعد استهدافه من دوري روشن .. رد فعل مفاجئ من نجم مانشستر يونايتد!

هل نرى نجم مانشستر يونايتد بالدوري السعودي الموسم القادم؟

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يستهدف دوري روشن السعودي ضم أحد نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليخرج برد فعل يثير التكهنات حول اقتراب رحيله عن الشياطين الحمر.

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وتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

وظهر النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد وهو يبكي بعد تتويج مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي، وسط تقارير تشير إلى احتمالية رحيله خلال الصيف الحالي.

وظهر راشفورد وهو غارقًا في دموعه، وكأنه يودع جماهير مانشستر يونايتد، ونشر صورته والدموع في عينيه على حسابه على منصة "إنستجرام" معلقًا عليها: "الناس يُريدون أن يعرفوا ما يعنيه مانشستر يونايتد بالنسبة لي".

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يُذكر أن راشفورد يعد أحد النجوم المستهدفين من جانب أندية دوري روشن السعودي، بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يُريد التعاقد معه لتعويض رحيل كيليان مبابي.

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