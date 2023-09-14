بعد استبعاده ببيان رسمي .. تصرف غريب ومتناقض من مانشستر بخصوص أنتوني

تناقض في موقف مانشستر يونايتد تجاه أنتوني.

يُخيم الغموض على مستقبل اللاعب البرازيلي الشاب، أنتوني، لاعب مانشستر يونايتد بعد اتهامه بالعنف والاعتداء الجنسي.

قدمت أندية الدوري الإنجليزي قائمة اختياراتها للنصف الأول من الموسم، باختيار 25 لاعبًا كحد أقصى، مع منع التغييرات حتى شهر يناير المقبل.

وتم إدراج اسم أنتوني في قائمة مانشستر يونايتد، على الرغم من إعلان النادي في وقت سابق من الأسبوع عودة اللاعب ستتأخر حتى إشعار آخر من أجل معالجة الاتهامات الموجهة إليه.

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أنتوني استُبعد من قائمة البرازيل في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد اتهامه بسلسلة من الاعتداءات البدنية من قبل صديقته السابقة جابرييلا كافالين، مع التحقيق الجاري حاليًا من قبل شرطة مانشستر الكبرى والسلطات في ساو باولو.

ولم ينته الأمر هنا، بل تقدمت امرأتان أخريتان - رايسا دي فريتاس وإنجريد لانا - باتهامات بالاعتداء الجنسي ضد أنتوني في حوادث وقعتا في المملكة المتحدة والبرازيل.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد واجه انتقادات شديدة بسبب تعامله مع موقف ميسون جرينوود، لذلك قرر التعاون مع أنتوني وإبعاده عن النادي أثناء فترة التحقيق.