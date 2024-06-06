زوجة أليسون بيكر ترد على تورطها بقضية قتل رجل في البرازيل!

زوجة حارس ليفربول تفاجأ بالزجّ باسمها في أزمة جنائية في البرازيل..

خرجت ناتاليا بيكر، زوجة أليسون بيكر، حارس مرمى فريق الكرة بنادي ليفربول الإنجليزي، للرد على مزاعم تورطها في أزمة جنائية في البرازيل، تزامنًا مع استعداد الحارس للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وفوجئت شريكة بيكر بنفسها عالقة في عاصفة لا علاقة لها بها، بعدما تم الكشف عن وفاة رجل في البرازيل، نتيجة مضاعفات طبية إثر عملية تقشير الجلد الكيميائي بإحدى العيادات بمدينة ساو باولو، ليتم القبض على امرأة تدعى ناتاليا بيكر على خلفية الحادث.

ونشر زوجة أليسون رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتوضح أنها ليست المرأة المعنية بالأمر، وأن هناك تشابهًا في الأسماء بينها، وبين طبيبة العمليات التجميلية التي تم استجوابها واحتجازها نتيجة الحادث، علمًا بأن زوجة الحارس تعمل طبيبة مختصّة في رعاية الأطفال.

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وأنهت زوجة حارس ليفربول، حالة الجدل الدائرة، لتمنح زوجها قدرًا من التركيز والاهتمام بالكامل على بطولة كوبا أمريكا، والتي تنطلق في الولايات المتحدة، خلال الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو، بمشاركة 16 منتخبًا.

يذكر أن الإعلامي المختصّ بسوق الانتقالات، رودي جاليتي، قد أوضح أن أليسون بيكر مستهدف من الأندية السعودية، كما ارتبط اسم الحارس بناديي الاتحاد والنصر اللذين يبحثان عن تدعيم صفوفهما بحارس جديد في الموسم المقبل، فيما يعد اللاعب أولوية بالنسبة له، وهي البقاء في أوروبا، سواءً مع ليفربول أو غيره، من أجل مواصلة اللعب في دوري أبطال أوروبا، والحفاظ على مكانه في قائمة المنتخب البرازيلي.