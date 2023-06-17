بعد ارتباطه بدوري روشن .. ساديو ماني يتفق مع السعودية ولكن!

مستقبل ماني الغامض حله في يد السعودية!

قضى ساديو ماني موسم للنسيان مع بايرن ميونخ، جراء الإصابات المكررة التي تعرض لها، ناهيك عن التخبط الذي عاشه الفريق نفسه وحسم لقب الدوري الألماني في الدقائق الأخيرة.

ماني ارتبط بالرحيل عن العملاق البافاري بعد موسم واحد فقط بقميص النادي، وجاء الاهتمام الأبرز من أندية الدوري السعودي، لكن اللاعب السنغالي الدولي لا يستبعد فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد، لكن ليس عن طريق ليفربول.

اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا قضى أفضل مواسمه في البريميرلييج حيث أظهر جودته مع ساوثهامبتون قبل الانتقال إلى ليفربول ليصبح واحد من أفضل المهاجمين على الساحة الأوروبية.

وبشكل مثير للاهتمام، لم يستبعد المهاجم نفسه الانتقال إلى نيوكاسل عندما سئل عن ذلك من قبل النائب وعضو مجلس الشيوخ البريطاني، مارتن كالانان.

كالانان الذي يعترف بكونه من المشجعين المتعصبين لنيوكاسل، كشف في حديث مع شبكة "Chronicle Live": "أنا في السنغال وأتحدث في مؤتمر (EITI) العالمي، فخور بلقاء ساديو ماني في الفندق، لم أستطع أن أقاوم أن أسأله عن انضمامه إلى نيوكاسل يونايتد الموسم المقبل".

وأضاف: "كان رده غامض، حيث قال لي: "لا تقول أبدًا، هل هناك فرصة؟".

يذكر أن نيوكاسل عاد إلى دوري أبطال أوروبا حيث جاء في المركز الرابع بترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعد الاستثمار الكبير الذي أداره صندوق الاستثمارات السعودي مع الاستحواذ على النادي.