بعد ارتباطه بالاتحاد .. تصفيات دوري الأبطال تحسم فريق راموس الجديد

لم يتم وضع النقاط على الحروف حتى الآن في مستقبل المدافع الإسباني.

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يخيم الغموض حول مستقبل لاعب ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق، سيرجيو راموس، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نادي جلطة سراي التركي أصبح هو الخيار الوحيد أمام راموس من أجل اللعب في دوري أبطال أوروبا.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع الإسباني يمتلك عروضًا من دوري روشن السعودي والدوري الأمريكي، بالإضافة إلى جلطة سراي التركي.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة راموس في اللعب بدوري أبطال أوروبا تدفعه للموافقة على عرض جلطة سراي، وبالأخص بعد أن تأهل إلى دور المجموعات من البطولة الأوروبي.

وارتبط راموس بالانتقال إلى الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، إلا أن العديد من التقارير قد أشارت إلى أن العقبة أمام إتمام الصفقة هي مدة العقد.

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الصحيفة أكدت أن راموس سينتظر قبل اتخاذ القرار، وبالأخص أن سوق الانتقالات التركي سيستمر حتى 15 سبتمبر المقبل، بينما يغلق سوق الانتقالات السعودي يوم 20 سبتمبر.

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