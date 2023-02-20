بعد احتفال صاخب على يخت مع حسناوات .. زوجة أدريانو تطلب الطلاق على "إنستجرام"

نعتته بالأحمق في عيد ميلاده!

تسبب احتفال البرازيلي أدريانو بعيد ميلاده الـ 41 على يخت على ساحل ريو دي جانيرو في رسالة غاضبة من زوجته التي طلبت الطلاق منه قبل أشهر.

وظهر أدريانو رفقة عدة سيدات على اليخت على رأسهم عارضة أزياء شهيرة تدعى راكيل باستوس، والتي بدت مقربة للغاية من اللاعب خلال الاحتفالات.

ونشرت الزوجة على حسابها في "إنستجرام": "يا إلهي، كم هو لطيف، أتمنى لك كل السعادة في العالم، أبعث لي بأوراق طلاقي".

وأضافت: "حتى لو كنا بعيدًا عن بعضنا البعض، لن أنسى ذلك اليوم أبدًا، عيد ميلاد سعيد أيها الأحمق، أتمنى لك كل السعادة في العالم حتى لو كنت قد جرحتني، أتمنى لك الأفضل".

وكان الثنائي قد انفصلا عن بعضهما البعض بعد ساعات من زواجهما في كأس العالم الأخيرة بسبب كذب أدريانو بشأن مكان تواجده، حيث ذهب لمشاهدة مواجهة البرازيل أمام سويسرا مع أصدقائه.