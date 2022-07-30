بعد إجراء جراحة ناجحة.. انتكاسة جديدة لحالة سيباستيان هالير

أنباء سيئة بشأن المهاجم الإيفواري!

بعد أن كان الكل يستعد لأنباء جيدة بشأن لاعب بوروسيا دورتموند سيباستيان هالير، عاد الأمر مجددًا ليثير القلق.

فقد أعلن النادي الألماني في بيان رسمي أن هالير سيغيب مجددًا عن الفريق لعدة أشهر لم يتم تحديد عددها بعد، بعد أن أظهرت النتائج النسيجية وجود ورم سرطاني خبيث في الخصية.

وقال البيان الرسمي للنادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "سيباستيان هالير سيغيب عن دورتموند لعدة أشهر، أظهرت النتائج النسيجية وجود ورم خبيث في الخصية، نتمنى لك استمرار القوة هالير!".

يأتي هذا بعد أن كان الإيفواري قد مر بجراحة ناجحة واستعد للعودة إلى الملاعب بعد أن أعلن النادي في بيان رسمي بدء مرحلة الاستشفاء بالنسبة لمهاجم أياكس أمستردام السابق.

وكان دورتموند قد تعاقد مع هالير هذا الصيف لتعويض رحيل إرلينج هالاند المهاجم النرويجي المميز إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

هالير كان قد أحرز مع أياكس أمستردام لقب الدوري الهولندي في مناسبتين وكأس هولندا في مناسبة واحدة، كما حصد لقب هداف الدوري الهولندي في الموسم المنصرم برصيد 21 هدفًا.

وسبق لهالير اللعب لأندية أوكسير الفرنسي وأوتريخت الهولندي وأينتراخت فرانكفورت الألماني بالإضافة إلى وست هام الإنجليزي.