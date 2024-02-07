بعد اتهام الأخضر لسلطان الغنام .. رد فعل قوي من مسؤولي النصر!

تعرف على ما فعله مسؤولي النصر

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مازالت أزمة سلطان الغنام الظهير الأيمن لفريق النصر مع المنتخب السعودي مستمرة، وذلك بعد أن ودع الأخضر بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن حسين الصادق مدير المنتخب السعودي، أكد في تقريره الذي قدمه إلى اتحاد الكرة، على أن سلطان الغنام طلب الاعتزال الدولي قبل استبعاده من صفوف الأخضر.

وأضافت الصحيفة أنه تم استدعاء الإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي لنادي النصر، وسلفه في المنصب أحمد الغامدي، من أجل الإجابة عن سؤال هل طلب الغنام الاعتزال الدولي أم لا.

ورد فينجا والغامدي على السؤال بالنفي، خلفا ما جاء في تقرير حسين الصادق مدير المنتخب الأول، بشأن اتهام نجم النصر بأنه طلب الاعتزال.

وتقوم لجنة الاحتراف باتحاد الكرة السعودي برئاسة متعب الأحمد، باستدعاء نجوم الأخضر في القضية التي تفجرت بمعسكر الأخضر مؤخرًا، حيث سيتم رفع رأيها إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، الذي سيصدر قراراته بشأنها، أو يُحيلها إلى لجنة الانضباط.

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