بعد اتهامه لابورتا بتعاطي المخدرات .. برشلونة يدرس مقاضاة صحفي هاجم رئيسه!

النادي الكتالوني لن يتهاون!

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يدرس بشكل جدي مقاضاة الصحفي سالفادور سوستريس بعد مقال كتبه عن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آرا"، حيث أكدت أن إدارة النادي الكتالوني لن تتهاون في التعامل مع الصحفي، بالأخص أنها ليست المرة الأولى له.

وكان الصحفي قد اتهم لابورتا بتعاطي المخدرات خلال مقاله الأخير، وكتب: "مصير لابورتا هو الموت الفجأة أو السكتة القلبية، هو مدمن على المخدرات، ويستخدم قطرة عين ليخفي الأمر.

وهاجم الصحفي كذلك الحياة الخاصة لرئيس النادي الكتالوني وتطرق للحديث عن أمور أخرى خلال المقال محل الخلاف الأخير.

وسبق وأن تم اتهام الصحفي نفسه في 2020 بكتابة مقابل يحمل وصف عنصري للنجم الإسباني أنسو فاتي الذي كان يشق طريقه في الفريق الأول للنادي الكتالوني.