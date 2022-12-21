بعد اتهامه بخرق قواعد المراهنات 232 مرة .. 30 تهمة إضافية لنجم برينتفورد!

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجه المزيد من تهم خرق قواعد المراهنات إلى إيفان توني.

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 30 اتهامًا جديدًا إلى إيفان توني مهاجم نادي برينتفورد بسبب انتهاك قواعد المراهنات.

وأفادت الأنباء الشهر الماضي أن توني متهم بـ232 مخالفة بخرق القاعدة "E8" من قواعد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والخاصة بتنظيم عملية المراهنات.

ويُمنع لاعبو كرة القدم الذين يلعبون في إنجلترا من المراهنة بأي نوع من أنواع الرهان على كرة القدم، أو مطالبة الآخرين بالقيام بذلك نيابةً عنهم، كما تحظر القاعدة "E8" أيضًا مشاركة المعلومات المميزة لأغراض الرهان، ويتم عقاب اللاعبين في تلك الانتهاكات بعقوبات قاسية.

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: "'تم توجيه اتهام إلى إيفان توني بسوء السلوك فيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة لقواعد المراهنات في الاتحاد الإنجليزي".

قبل أن يختتم البيان المقتضب: "أمام إيفان توني حتى الأربعاء 4 يناير 2023 لتقديم رد".

وحسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإنه من غير المحتمل أن يكون توني راهن على خسارة فريقه، وهي الجريمة التي قد تؤدي إلى إيقافه مدى الحياة.

ومع ذلك، فإذا وجدت التحقيقات أنه راهن على فوز فريقه، فإن الإيقاف لمدة ستة أشهر يعد من بين العقوبات المحتملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الرهانات ومقدار الأموال المدفوعة فيها سيتم أخذه في الاعتبار إذا وجد توني مذنبًا بمخالفة القواعد.