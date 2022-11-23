بعد اتهامه بإثارة الرأي العام .. دعوات لطرد تاليسكا من السعودية

"بقائه في المملكة فضيحة وكارثة" تاليسكا يتعرض لهجوم جم

قاد البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب وسط النصر السعودي، المشكلات لنفسه، بطريقة تفاعله مع مواجهة الأخضر السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني.

السعودية حققت فوزًا تاريخيًا أمس الثلاثاء، أمام التانجو بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشوارها في كأس العالم قطر 2022.

لكن قبل المباراة، انتقد تاليسكا اختيارات الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للأخضر، إذ اعتمد على تشكيل مكون من تسعة لاعبين هلاليين وغاب لاعبي النصر، قبل أن يقوم البرازيلي بحذف التغريدة التي حملت الانتقادات. (طالع التفاصيل)

انتقادات تاليسكا لتشكيل السعودية في المباراة، دفعت البعض لاتهامه بنشر الفتنة بين لاعبي المنتخب السعودي وإثارة الرأي العام.

وطالب عدد من الإعلاميين والمشاهير، بطرد اللاعب البرازيلي من المملكة، معتبرين بقائه فضيحة لمسؤولي الكرة السعودية.

تغريدة لاعب محترف في ملاعبنا

جالس يتهم ويحرض الشارع الرياضي !!

هنا السكوت بيكون مصيبة كبيرة .



مثل هذا اللاعب لا يستحق البقاء على أراضي المملكة العربية السعودية .@SaudiNT @gsaksa @saudiFF pic.twitter.com/fS2xFipZNY — عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) November 22, 2022

#تاليسكا اخرررس 🤫

لاشأن لك .



من العيب ان يصمت البعض واولهم ادارة #النصر على تدخل محترفها البرازيلي.. في شأن منتخبنا الوطني بذلك الأسلوب المستفز. والداعي الى أثارة الرأي العام حول المنتخب وبين لاعبيه.#السعوديه_الارجنتين pic.twitter.com/mHm8inzPUo — محمد البكيري (@m_bukairy) November 22, 2022

تاليسكا يحرض ضد المنتخب واللاعبين

اقسم بالله لو مانطرد كارثة وفضيحه ويجب ان يتم محاسبته ومحاسبة ادارة النادي لأنها ليست المره الاولى التي يتجاوز فيها@gsaksa @saudiFF#السعوديه_الارجنتين #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/kLfK2jOawi — ali altahami (@v2__f) November 22, 2022

يذكر أن السعودية حاليًا تتصدر مجموعتها في المونديال برصيد ثلاث نقاط، فيما يليها منتخبا بولندا والمكسيك بنقطة وحيدة لكل منهما، ويأتي التانجو في المركز الأخير دون أي نقاط.