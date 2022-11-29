بعد اتهامه بالرشوة في المونديال .. الجزيري يعلن مقاضاة نجم تونس الأسبق

تم اتهام سيف الدين الجزيري بدفع رشوة للمشاركة بدلًا من سعد بقير

أعلن سيف الدين الجزيري؛ لاعب منتخب تونس، مقاضاة عصام جمعة؛ نجم نسور قرطاج الأسبق، بعدما اتهمه الأخير بدفع رشوة للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

الجزيري ضمن قائمة منتخب بلاده في المونديال، لكنه ظل حبيسًا لمقاعد البدلاء في مواجهتي الدانمارك وأستراليا.

وادعى جمعة أن انضمام اللاعب لنسور قرطاج جاء بدلًا من سعد بقير، بعدما دفع رشوة لوجيه جريء؛ شقيق وديع الجريء؛ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم.

الجزيري أكد أنه سيقاضي جمعة، فجاء ضمن ما كتبه، عبر حسابه على "إنستجرام": "لا نعمل سياسة ولا ابتزازات ولا علاقات بطرق مشبوهة، يؤلمني برشا أنها أول كرّة في حياتي يتم اتهامي بتهمة هكا تكون على لسان واحد من الناس الي ألهمتني في وقت من الأوقات اني نكون من هدافي المنتخب".

يذكر أن تونس تعادلت في أول مباراة لها في المونديال أمام الدانمارك 0-0، ثم هُزمت أمام أستراليا 1-0، وتنتظرها مباراة أخيرة في دور المجموعات أمام فرنسا، غدًا الأربعاء.