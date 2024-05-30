بعد اتهامه بالتخاذل والتقصير .. تاتا مارتينو يدافع عن ميسي برد قاطع!

خسارة إنتر ميامي تثير الجدل حول النجم الأرجنتيني

حاول تاتا مارتينو المدير الفني لإنتر ميامي، إيقاف التلميحات بأن ليونيل ميسي يحاول توفير طاقته بأقصى شكل ممكن، لتجهيز نفسه لبطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.

ميسي نجح في تسجيل هدف إنتر ميامي الوحيد، في المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وخسرها الفريق بنتيجة 3/1 على ملعبه أمام أتلانتا يونايتد.

ورغم إحراز الأرجنتيني الهدف الحادي عشر له هذا الموسم بالدوري الأمريكي، إلا أن البعض اتهمه بالتخاذل وعدم بذل أقصى ما عنده، بهدف تفادي التعرض لإصابة قبل كوبا أمريكا.

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وهو الأمر الذي رد عليه مارتينو قائلًا للصحفيين:"لا، لا أعتقد أن ميسي يقوم بتوفير مجهوداته لبطولة كوبا أمريكا، هذا السؤال ليس له أي صحة".

وخلال حديثه رفض المدرب الأرجنتيني الانسياق إلى نقاش بشأن أولويات ميسي بين إنتر ميامي ومنتخب بلاده، وأضاف:"لا يوجد أي إيجابيات يمكن أن نأخذها من هذه المباراة، أهدرنا فرصة السير خطوة للأمام ورجعنا للوراء، الأمر لم يكن متوقعًا على الإطلاق، لم أر أي علامات على الإرهاق في التدريب يومي الإثنين والثلاثاء، لذلك لا يتعين علي القيام بتحليل عميق لما حدث".

ويمتلك إنتر ميامي الذي لا يزال في صدارة القسم الشرقي من الدوري الأمريكي فرصة قوية لتعويض هذه الخسارة، عندما يلعب ميسي ورفاقه أمام سانت لويس سيتي يوم السبت المقبل.

جدير بالذكر أن بطولة كوبا أمريكا تنطلق في 20 يونيو المقبل حتى 14 يوليو في الولايات المتحدة الأمريكية، ويطمح ميسي في إضافة اللقب السادس عشر لبلاده، بعد الحصول على النسخة السابقة التي أقيمت في 2021 بالبرازيل.