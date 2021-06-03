بعد إضاعة بنزيما .. ضربات الجزاء تضع ديشان في حيرة من أمره!

أزمة فرنسية تلوح في الأفق

تحدث مدرب فرنسا ديدييه ديشان عقب الفوز الودي على ويلز بثلاثية نظيفة عن أزمة فريقه مع إضاعة ركلات الجزاء، وآخرها من كريم بنزيما في المباراة.

فرنسا فازت في ليلة عودة بنزيما لصفوف الديوك بأريحية مساء الأربعاء، ولكن مهاجم ريال مدريد أضاع ركلة جزاء وفشل في هز الشباك.

وسبق وأضاع كيليان مبابي وأنطوان جريزمان أيضاً من علامة الجزاء في المباريات الأخيرة للمنتخب الفرنسي، مما فتح باب الحديث عن مسؤولية المسدد.

ماذا قال ديشان عن مسألة إضاعة لاعبيه لركلات الجزاء؟

وقال ديشال: "العديد يمكنهم التسديد حتى لو كنا نمر بسلسلة سلبية الآن، أنطوان كان يسدد ولكن ليس دوماً، كيليان كذلك وأضاع، كريم هو الآخر يسدد".

وأتبع: "لم أحسم أمري بعد، الأمر يعود للإحساس بين اللاعبين، والأهم أنه ليس سلبياً، أنطوان شعر بتركها، هناك جزء أناني ولكن هناك هذا الجزء بأن تساعد زميلك".

ماذا قال ديشان عن عودة بنزيما للعب مع فرنسا؟

المدرب علق قائلاً: "قام بعمل رائع، لم يكن سعيداً أو الحارس كان جيداً للغاية (في ركلة الجزاء)، سدد جيداً ولكن أوقفها الحارس".

وأتبع: "قام بعمل طيب وتحصل على عدة فرص، من المهم للمهاجم التسجيل ولكن اليوم لم يتمكن، يعطي الحلول للفريق ويساعد الزملاء".

ما هي مجموعة فرنسا في أمم أوروبا؟

فرنسا تلعب في المجموعة السادسة، والتي تُلقب بمجموعة الموت بسبب قوة أطرافها الأربعة.

المجموعة تضم بجوار فرنسا المجر التي ستستضيف المباريات على ملعب "بوشكاش"، وألمانيا التي تلعب في ميونخ أيضاً، بالإضافة لحامل اللقب البرتغال.

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