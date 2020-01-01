بعد إصابة لاعبه بفيروس كورونا .. مورينيو يسخر من التوقف الدولي

فيروس كورونا والتوقف الدولي وتوتنهام وجوزيه مورينيو المثير للجدل

سخر جوزيه مورينيو من عدم توفر اللاعبين لديه في توتنهام أثناء فترة التوقف الدولي فضلًا عن إصابة اللاعبين في العالم بفيروس كورونا.

وواصل المدير الفني لنادي توتنهام جوزيه مورينيو إثارة الجدل ولكن هذه المرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتعرض اليوم دوهيرتي نجم السبيرز للإصابة بفيروس كورونا بعدما جاءت عينته إيجابية لتزداد متاعب المدير الفني البرتغالي وفريقه.

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وتعليقًا على ذلك، نشر مورينيو صورة له عبر إنستجرام وكتب عليها تعليقًا ساخرًا من توفر 6 لاعبين فقط من أجل تدريبهم خلال أسبوعي التوقف الدولي.

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وظهر السبيشيال وان في صالة الألعاب الرياضية وهو يحاول تعويض غياب اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي مؤكدًا أن كرة القدم تشهد أسبوعًا ممتعًا.

وكتب مورينيو: "الآن حان الوقت لأعتني بنفسي بعد أسبوع من المباريات الدولية الودية والرسمية وتوفر 6 لاعبين فقط من أجل الإشراف على تدريباتهم"

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يذكر أن جوزيه مورينيو يقدم انطلاقة موسم قوية للغاية مع توتنهام خلال الموسم الحالي ويحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.