بعدما كان ضحية النصر .. الأهلي يُحاول اصطياد هدف الهلال في فرنسا

تامر أبو سيدو
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الأهلي يُحاول أن يكون الجلاد لا الضحية تلك المرة

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نجح النصر في خطف ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنادي الأهلي، الفريق الجداوي الذي لعب دور الضحية في هذا السباق يُحاول أن يكون الصياد في معركة أخرى مع نادٍ مختلف.

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صحيفة ليكيب الفرنسية كشفت النقاب عن اهتمام ملموس ومفاوضات جدية شهدتها الأيام الأخيرة بين الأهلي والإيطالي ماركو فيراتي نجم وسط باريس سان جيرمان المرتبط بالهلال.

التقارير الصحفية كانت قد أكدت توصل الهلال لاتفاق مع النجم الإيطالي حول التوقيع له لـ3 سنوات، ويُحاول النادي التوصل لاتفاق مع نظيره الفرنسي على قيمة الصفقة، حيث رُفض عرضه الأول المقدر بـ30 مليون يورو.

ليكيب أوضحت أن ماتياس يايسله المدير الفني الجديد للأهلي طلب التعاقد مع فيراتي وسيتواصل معه في الساعات القادمة لمحاولة إقناعه بارتداء قميص الراقي واللعب بجانب رياض محرز وروبيرتو فيرمينو وإدوارد ميندي وآلان سان ماكسيمين.

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يُشار إلى أن فيراتي انضم لباريس سان جيرمان صيف 2012 قادمًا من بيسكارا الإيطالي، ويرتبط معه بعقد يمتد حتى 2026.

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71781 الأصوات