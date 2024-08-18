بعدما حقق حلمه .. كيليان مبابي ينتج فيلمًا وثائقيًا عن قصة انتقاله إلى ريال مدريد

مبابي سيوثق ما حدث معه خلال الأشهر الماضية

بعد ظهوره الأول رفقة ريال مدريد الذي شهد تألقه، بدأ النجم الفرنسي كيليان مبابي في التحرك من أجل إنتاج فيلمه الوثائقي الخاص، الذي سيتحدث عن الأشهر الأخيرة وقصة انتقاله إلى الفريق الإسباني.

وشارك مبابي في تتويج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي، حيث سجل هدفًا في الظهور الأول رفقة الميرنجي.

وكان مبابي قد أعلن في شهر مايو الماضي عن أنه سيترك باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن يُعلن ريال مدريد التعاقد معه في صفقة انتقال حر خلال شهر يونيو، ثم بعد ذلك لعب بطولة يورو 2024.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشفت صحيفة "ريليفو" الإسبانية عن مبابي كان يعلم منذ بداية موسم 2023 بأنه سينتقل إلى ريال مدريد، حيث بدأ بالصدفة مشروعه الخاص، بإنتاج شركة Zebra Vally التي يمتلكها فيلمه الوثائقي.

وأضافت الصحيفة أن الفيلم الوثائقي لا تزال تفاصيله مجهولة، ولكنه يدور حول حياة مبابي خلال الأشهر الأخيرة المهمة، والتي شهدت أحد أشهر التعاقدات في تاريخ كرة القدم، حيث يُعاني من الكثير من الضغط ورغبته في مراقبة الأجيال القادمة، كما أنه يضع نفسه في بعض الأمور الاجتماعية.

ويقود المشروع المنتج الفرنسي أنطوان لوروا، المقرب من عائلة كيليان مبابي، حيث من المتوقع أن يتم طرحه قريبًا، حيث سيتم بثه على أحد أهم منصات البث المباشر في العالم.

وسيظهر في الفيلم ظهور مبابي الأول مع ريال مدريد، فهو اليوم الذي لن ينساه كيليان بعدما سجل هدفًا في مرمى أتالانتا بالملعب الوطني في وارسو.