بعدما حصده "فيروس فيفا".. برشلونة يعلن طبيعة إصابة نجمه

برشلونة يصدر بيانًا رسميًا للإعلان عن طبيعة إصابة مدافعه.

حصد "فيروس فيفا" ضحيته الأولى في نادي برشلونة الإسباني، بعدما تعرض سيرجينو ديست ظهير "البلوجرانا" الأيمن للإصابة خلال منتخب الولايات المتحدة ضد كندا.

إصابة سيرجينيو ديست جاءت خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في مباراة الولايات المتحدة وكندا، في الجولة الثانية من منافسات المرحلة الثالثة لتصفيات أمريكا الشمالية والكونكاكاف المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

ديست خرج من الملعب في الدقيقة 44 بسبب إصابة في الكاحل، قبل لحظات من نهاية الشوط الأول في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ما هي طبيعة إصابة سيرجينو ديست؟

برشلونة أصدر بيانًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت للإعلان عن طبيعة إصابة ظهيره الأيمن جاء فيه: "أظهرت الفحوصات التي أجرتها الخدمات الطبية في النادي ظهر اليوم أن لاعب الفريق الأول سيرجينيو ديست مصاب بالتواء في الكاحل الأيمن".

وأضاف البيان: "الإصابة حدثت أثناء مباراة الولايات المتحدة وكندا يوم 5 سبتمبر، اللاعب سيغيب، وعودته تتوقف على مدى استجابة إصابته".

ما هي مدة غياب سيرجينيو ديست؟

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن إصابة سيرجينو ديست ليست خطيرة، وأنه سيستفيد بشكل كامل من تأجيل مباراة برشلونة ضد إشبيلية والتي كان من المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إلى أن غياب ديست لن يكون لأكثر من أسبوع، لأن إصابته طفيفة.

[COMUNICADO MÉDICO ‼]@sergino_dest, con un esguince en el tobillo derecho

Todos los detalles ➡ https://t.co/W2QRzKpLSB pic.twitter.com/W4WngY0IsJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 8, 2021

متى يعود سيرجينو ديست إلى برشلونة؟

في حالة تعافيه بشكل كامل، فإن سيرجينيو ديست قد يلعب مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، والتي ستقام على ملعب "كامب نو" في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها يوم 14 سبتمبر.

وفي حالة عدم وصول سيرجينيو ديست إلى مباراة بايرن ميونخ بجاهزية كاملة، فإن رونالد كومان مدرب برشلونة سيتعين عليه الاعتماد على سيرجي روبرتو أو أوسكار مينجويزا في مركز الظهير الأيمن.

ديست لعب أول ثلاث مباريات لصالح برشلونة في الموسم الحالي من الدوري الإسباني، حيث لعب أساسيًا ضد ريال سوسييداد وأتلتيك بيلباو، ودخل بديلًا ضد خيتافي.

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