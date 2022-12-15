بعدما توقع النهائي .. "نوستراداموس الحي" يعلن الفائز بكأس العالم!

توقعه كان صحيحًا قبل بداية البطولة

أبهر البرازيلي أتوس سالومي الجميع خلال بطولة كأس العالم الحالية، بعدما توقع وصول الأرجنتين وفرنسا إلى المباراة النهائية قبل انطلاق المسابقة، والآن قرر اختيار الفائز.

سالومي سبق أن تنبًا بوفاة ملكة بريطانيا هذا العام وانتشار فيروس كورونا عام 2020، لذلك قامت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بسؤاله عن توقعاته للمونديال الشهر الماضي.

ويقوم الشاب البرازيلي بتوقع الأحداث من خلال طريقة "Kabbalah" التي تقوم بتحليل الاحتمالات الرياضية لكل مناسبة قبل حدوثها.

وعادت الصحيفة مرة أخرى للكشف عن توقع سالومي قبل نهائي المونديال يوم الأحد القادم، ليمنح الأرجنتين الرقم 8 وفقًا لحساباته، وهو ما يعني فوزها باللقب بعد دراسته لجميع المشاركين في النهائي.

وقال البرازيلي:"الرقم 8 يعني إتمام الخلق وبداية دورة جديدة".

وجاء التفسير الأقرب لهذه الجملة، بأن نهاية الدورة تعني الاعتزال الدولي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي سيظهر في كأس العالم للمرة الأخيرة، بينما يشارك زميله المتألق جوليان ألفاريز للمرة الأولى في كأس العالم.

يذكر أن سالومي أطلق عليه لقب "نوستراداموس الحي" في إشارة إلى المنجم الفرنسي الشهير ميشيل دي نوتردام الذي تنبأ بالعديد من الأشياء الغامضة مثل مواقع الكواكب والشمس والقمر في الفترة من 1503 إلى 1566.