بعدما تجاهل الأهلي مناشدته .. نجم الراقي يقرر الاعتزال

اللعب لنادٍ بخلاف الأهلي ربما صعب على البعض، حتى لو كان البديل هو الاعتزال النهائي!

نجم جديد في الأهلي السعودي سيكون ضحية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لكنه قرر الخروج من صراع الانتقالات بشكل عام وقرر الاعتزال.

الراقي خلال الصيف تعاقد حتى الآن مع الثنائي روبيرتو فيرمينو والحارس إدوارد ميندي، ليتسبب الأخير تحديدًا في قرار حارس المرمى ياسر المسيليم الاعتزال.

ووفقًا لصحيفة "مكة" فإن المسيليم اتخذ قراره بعدما أخطرته إدارة النادي برئاسة خالد العيسى بالبحث عن أندية أخرى، ليقرر عدم تمثيل أي نادٍ بخلاف الراقي الذي مثله على مدار 22 عامًا.

صاحب الـ39 عامًا كان قد قام بلقطة بنهاية الموسم الماضي، فسرها الكثيرون بأنها مناشدة لإدارة الأهلي لتجديد عقده، إذ نشر فيديو له عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، أثناء خروجه من مقر النادي، مع كلمات أغنية "وياك وياك خليني وياك"، لكن الرغبة في استمراره ليست مشتركة مع المسؤولين.

يذكر أن المسيليم يلعب للأهلي منذ عام 2001م وقتما انضم له قادمًا من الهجر، وخلال هذه السنوات حقق ست بطولات، منها ثلاثية الدوري والكأس والسوبر السعوديين عام 2016م.