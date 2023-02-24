بعدما تجاهله لأربع دقائق .. جوزيه مورينيو لمترجم صحفي: خذ أموالك وعد إلى منزلك

مؤتمرات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دائمًا ما تكون مختلفة، حتى لو كانت بعيدًا عن الأضواء مع روما في الدوري الأوروبي.
روما نجح في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة، بالتغلب على سالزبورج النمساوي بهدفين نظيفين لباولو ديبالا وأندريا بيلوتي في إياب مرحلة خروج المغلوب.
واقعة طريفة شهدها المؤتمر الصحفي للمباراة، عندما استفاض مورينيو في الحديث باللغة الإيطالية لمدة 4 دقائق وتجاهل المترجم الذي يجلس بجواره في انتظار ترجمة كلماته إلى الألمانية اللغة الرسمية للنمسا.
وقام بعدها البرتغالي بالاعتذار للمترجم عن ما فعله ومزح معه قائلًا:"أهناك صحفيين نمساويين في القاعة؟ إذن لمن ستترجم كلماتي؟ خذ أموالك واذهب إلى بيتك يا صديقي".
وتسبب هذا الموقف في حالة من الضحك والمزح المتبادل بقاعة المؤتمر الذي حضره مورينيو بعدما تنفس الصعداء بفوز فريقه عقب الخسارة في مواجهة الذهاب بهدف دون رد.
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