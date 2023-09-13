بعدما أفنى حياته في غسيل الأموات .. وفاة الحكم السعودي السابق حسن البحيري

خطأ في مباراة دفعه للاعتزال وسط تأنيب الضمير، لتعرض اللاعب لكسر في قدمه

SHAHID

قبل أسبوع واحد فقط، طل على الجماهير حاكيًا لقصة تحوله من حكم ساحة في مباريات كرة القدم لمغسل للأموات، رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء، السعودي حسن البحيري.

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25 عامًا قضاها البحيري بعيدًا عن المستطيل الأخضر، مفضلًا التطوع لله في مهمة غسيل الموتى، قبل أن يداهمه المرض، ويودي بحياته صباح اليوم، على أن تصلى صلاة الجنازة عليه عصر غد الخميس، في مسجد الراجحي في العاصمة السعودية "الرياض".

وخطف البحيري الأنظار إليه قبل سبعة أيام فقط، وقتما خرج عبر قناة "الإخبارية"، كاشفًا عن الخطأ الذي دفعه لاعتزال التحكيم: "كنت حكمًا دوليًا ولكني اعتزلت التحكيم بسبب خطأي في مباراة الأهلي والنصر، لم أحتسب خطأ للاعب الأهلي ضد حارس مرمى النصر ولم أطره المعتدي، بعدما شاهدت اللقطة في التلفاز آلمني ضميري كثيرًا ولمت نفسي.

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"اللاعب تعرض لكسر في القدم ووجدت أنني لم أنصفه وأخطأت خطأً كبيرًا ولذا قررت الاعتزال فورًا، لكن للأسف اتحاد الكرة لم يدعمني في قراري وتخلى عني".

ورغم أنه أكد وقتها أنه لا يمتلك ريال واحد في جيبه، حتى هاتفه المحمول من النوع القديم جدًا إلا أنه أعرب عن رضاه وسعادته في خدمة غسيل الأموات دون أجر.

SHAHID