بعدما أعلنها صريحة .. تشافي يحسم موقفه النهائي من ضم جواو فيليكس!

هل هو البرتغالي الذي يُريده تشافي؟

أعلنها جواو فيليكس صريحة برغبته في اللعب لبرشلونة والرحيل عن أتلتيكو مدريد هذا الصيف لتحقيق حلم الطفولة، ولكن هل يُريده تشافي هيرنانديز؟

اللاعب قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مُعارًا إلى صفوف تشيلسي، ولكن إعارته لم تنجح ليرفض النادي اللندني محاولة التعاقد معه بشكل نهائي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية قالت إن جورج مينديش وكيل أعمال فيليكس قام بعرضه على جوان لابورتا رئيس برشلونة، والذي يعتبر من أشد المعجبين باللاعب منذ فترة طويلة.

وأوضحت أن الصدمة جاءت في رفض المدرب تشافي هيرنانديز لفكرة التعاقد مع البرتغالي، حيث يراه كمهاجم أكثر من كونه لاعب وسط مبدع ويعتقد أن مواصفاته بعيدة عن ما يبحث عنه.

وأشارت إلى أن الصفقة الهجومية التي يريدها تشافي هي الحصول على خدمات برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي الذي يُجيد لعب التمريرات الحاسمة في الثلث الأخير.

وما يجعل الأمور صعبة بشكل أكبر بالنسبة لصفقة فيليكس هي الصعوبات المالية التي يواجهها برشلونة والمقابل المادي الضخم الذي سيطلبه أتلتيكو للتخلي عن اللاعب.

يذكر أن برشلونة سبق أن حاول ضم فيليكس خلال عودة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد ولكن الصفقة فشلت في النهاية.