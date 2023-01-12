بعدما أخفى هويته .. ابن رونالدينيو يقترب من الانتقال لبرشلونة

هل يسير النجم الشاب على خطى والده؟

ساحر اعتزل وآخر قادم في الطريق، إنه جواو مينديش موريرا ابن الأسطورة البرازيلية رونالدينيو الذي يسعى لتكرار تجربة والده في برشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن النجم الشاب أنهى عقده مع كروزيرو، ويتواجد حاليًا في برشلونة للخضوع لفترة اختبار مع فريق الشباب بالنادي.

وأشارت إلى أن جوان لابورتا رئيس برشلونة يتابع إمكانية التعاقد مع صاحب الـ17 سنة بنفسه، كما يتحدث مع رونالدينيو لمناقشة الأمر باعتبار الأخير أحد سفراء النادي الكتالوني.

ويلعب جواو في مركز المهاجم الصريح وقبل توقيعه مع كروزيرو عندما كان عمره 14 سنة قام بإخفاء هويته تمامًا حتى لا يحصل على أي مزايا من أجل شق طريقه بنفسه دون الاعتماد على والده.

ومن غير المؤكد حتى الآن تعاقد النادي بشكل رسمي على نجل رونالدينيو، لكن المؤشرات تؤكد أنه سيكون من الصعب التغلب على سحر والده ومكانته في كامب نو.

يذكر أن رونالدينيو أمضى 5 سنوات في برشلونة وخاض 210 مباراة رسمية مع الفريق سجل فيها 95 هدفًا وحصد على العديد من الألقاب.