بعد التعافي من السرطان .. رحيل جانج هيون سو عن الهلال

المدافع الكوري الجنوبي رحل عن الهلال بعد 4 سنوات

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انتهت رحلة المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو مع فريقه نادي الهلال، وذلك بعد أن قضى في صفوفه 4 سنوات منذ 2019 وحتى الموسم الحالي.

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ونشر حساب نادي الهلال على منصة "إكس" فيديو يودع فيه المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، ليُعلن عن رحيله بشكل رسمي عن صفوف الزعيم.

وكان جانج يعاني من ورم خبيث في الغدة اللمفاوية، الأمر الذي جعله يخضع للعلاج الكيماوي خلال الفترة الماضية، حتى تماثل تمامًا للشفاء، ليُصبح جاهزًا للعودة مرة أخرى إلى الملاعب.

ولم يتفق الهلال مع جانج على الرحيل، إلا بعد الاطمئنان عليه بشكل كامل، وذلك أيضًا بعد اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الزعيم.

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ونجح جانج في تحقيق العديد من البطولات مع نادي الهلال، خلال السنوات التي قضاها معه، حيث حقق الدوري السعودي للمحترفين 3 مرات، وكأس الملك مرتين، وكأس السوبر السعودي مرة، ودوري أبطال آسيا مرتين، وفضية كأس العالم للأندية 2022.

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