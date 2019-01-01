بعثة الهلال تعود إلى السعودية دون المدير الفني والأجانب

تخلف لوتشيسكو واللاعبين الأجانب عن مرافقة البعثة إلى الرياض

فيسبوك تويتر بلال محمد

وصلت إلى المملكة العربية السعودية، بعثة فريق الهلال، قادمة من المعسكر الخارجي للفريق في النمسا، ضمن استعدادات الزعيم للموسم الجديد.

وتخلف المدير الفني رازفان لوتشيسكو، وباقي الجهاز الفني، واللاعبين الأجانب عن بعثة الفريق التي وصلت الرياض مساء اليوم.

وقرر المدير الفني الروماني، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام، على أن يعاود الفريق مرانه يوم الإثنين استعداداً لمواجهة الأهلي.

ويلعب الهلال أمام نظيره الأهلي، مطلع الشهر القادم في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا يوم السادس من أغسطس، وتكون مباراة الإياب يوم 13 من الشهر ذاته.

ولعب الهلال سبع مباريات خلال معسكره التحضيري، حقق الفوز فيهم جميعاً، وسجل لاعبوه 42 هدفاً، كان آخرها أمام أودينيزي الإيطالي والتي انتهت بثلاثة أهداف لهدفين للزعيم.