استقبال حافل لبعثة الهلال بعد الوصول إلى الرياض

بعثة الهلال تصل إلى الرياض وسط استقبال حافل من المحبين والمسؤولين.

وصلت بعثة نادي الهلال السعودي، إلى العاصمة الرياض، بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، قادمة من اليابان.

الهلال حقق لقب دوري أبطال آسيا، بعد التغلب على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتواجد في استقبال اللاعبي الأمراء الوليد بن طلال وعبد الرحمن بن مساعد، ونواف بن سعد وعبد الله بن مساعد وأحمد بن سلطان.

واحتشد عدد كبير من جماهير نادي الهلال في الدرعية، انتظارًا لوصول لاعبي فريق نادي الهلال، من أجل إقامة حفل التتويج.

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الهيئة العامة للرياضة السعودي أقامت حفلًا في الدرعية، من أجل الاحتفاء بلاعبي الهلال، والاحتفال باللقب الآسيوي الذي غاب 19 عامًا عن الزعيم.

وكان الهلال قد حقق الفوز على أوراوا ريد بهدف دون رد ذهابًا في الرياض، قبل الفوز إيابًا بهدفين نظيفين في ملعب سايتاما الياباني.