مفاجأة في حجوزات الطيران .. بعثة العراق تعود "برًا" بعد وداع كأس الخليج بثلاثية المنتخب السعودي

توابع الثلاثية السعودية لا تزال مستمرة..

عادت بعثة المنتخب العراقي إلى الوطن، قادمين من الكويت، بعد فراغهم من المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي 26، والتي شهدت خروج حامل اللقب مبكرًا من دور المجموعات.

واستهل المنتخب العراقي مشواره في "خليجي زين 26"، بالفوز على اليمن (1-0)، قبل أن يتلقى خسارة أمام البحرين (0-2)، فيما تمكن المنتخب السعودي من إقصائه بالفوز عليه (3-1)، ليغادر المجموعة الثانية، والتي شهدت تأهل البحرين والسعودية إلى نصف النهائي.

وذكرت قناة الرابعة الرياضية، بأن بعثة المنتخب العراقي عادت للبلاد عن طريق البر، واستغرقت العودة 10 ساعات، حيث وصلت الحافلة إلى البصرة، ليتجه بعض أفراد الطاقم للعودة بسياراتهم الخاصة، قبل تواصل البعثة رحلتها إلى العاصمة بغداد.

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وفجر مقدم لبرنامج "وقت الخليج"، مفاجأة، بقوله إن عودة البعثة برًا، تتعلق بقصة غريبة بشأن حجوزات الطائرة، حيث كانت رحلة العودة محجوزة بتاريخ 4 يناير، أي بعد مباراة النهائي، وإذا تغير الحجز فستكون قصة أخرى.

وطار اللاعبون المحترفون إلى أنديتهم في الرابعة فجرًا، فيما قرر الإسباني خيسوس كاساس، المدير الفني للعراق، البقاء مع عائلته في الكويت، قبل السفر إلى لندن، من أجل قضاء أعياد الميلاد.

وتحددت معالم الدور نصف النهائي من كأس الخليج، حيث تقام مباراة السعودية وعمان، والكويت ضد البحرين، الثلاثاء، فيما تقام المباراة النهائية يوم السبت المُقبل.