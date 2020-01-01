"بعت ميدالية كأس العالم للأندية لشراء الكوكايين"

لاعب في جيل ساو باولو الذي أسقط ليفربول في مونديال الأندية يكشف مفاجأة

كشف فلافيو دونيزيتي، مدافع ساو باولو البرازيلي، أنّه باع ميدالية الفوز ببطولة كأس العالم للأندية عام 2005 لأجل شراء الكوكايين.

دونيزيتي كان في قائمة ساو باولو المتوج بكأس العالم للأندية على حساب ليفربول في 2005 كما حقق معهم أيضًا لقب كوبا ليبرتادويس في العام ذاته.

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وشارك اللاعب في المونديال لعدة دقائق بعد إصابة زميله ليوناردو بونفيم.

وقال دونيزيتي في تصريحات لصحيفة "جلوبوسبورت" البرازيلية: "بعت ميدالية كأس العالم للأندية لشراء المخدرات، لقد حصلت على 7 آلاف ريال برازيلي مقابلًا لها (ما يعادل 3500 دولار)".

وتابع: "حينما حصلت على الأموال صرفتها على الكوكايين، فبعد يومين فقط دفعت ألف ريال على المخدرات، وكلما امتلكت أموالًا أكثر كلما اشتريت أكثر".

اللاعب شرح أنّه أصبح مدمنًا للمادة البيضاء مما جعله يخسر كل شيء بما في ذلك مركزه في الفريق وأمواله، إلا أنّ زوجته وبناته وقفوا بجواره ولا يزال يعيش معهم حتى اللحظة.

دونيزيتي قضى فترات إعارة في أكثر من نادٍ بعد التتويج بمونديال الأندية حتى انتهى عقده في 2009 ليضطر لاعتزال كرة القدم لست سنوات قبل العودة في 2015 مع فريق تابواو دا سيرا.

واختتم: "المخدرات والكحول جعلوني ازداد وزنًا ولهذا لم استمر في كرة القدم، لكنني قررت العودة بعد سنوات وحلمي استكمال مسيرتي الكروية والتخلص من الكوكايين. المخدرات دمرت حياتي وهي ندمي الأكبر".

جدير بالذكر أنّ ليفربول عانى كثيرًا في بطولة كأس العالم للأندية بمسماها الجديد والقديم حتى نجح في تحقيق البطولة في العام الماضي أمام فلامنجو البرازيلي.