بظهور السعودية.. تغير خارطة تصنيف كرة القدم النسائية العربية

نقلة في كرة القدم العربية للسيدات

تغيرت خارطة كرة القدم النسائية في المنطقة العربية باقتحام منتخب عربي جديد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن تصنيف منتخبات السيدات لشهر مارس 2023.

وشهد التصنيف تواجد السعودية للمرة الأولى بعد مرور 13 شهرًا على ظهوره الأول في 20 فبراير 2022.

ودخل منتخب السعودية من المركز 171 الذي يبعد عن التصنيف الأخير بـ11 مركزًا بعدما توج بأول بطولة في يناير 2023.

تواجد منتخب السعودية لم يكن التغيير الوحيد الذي بدّل حال المنتخبات العربية في التصنيف.

وشهدت 7 منتخبات عربية تغيرات في مراكزهم كالمصنف الأول الأردن الذي تقدم مرتبتين في التصنيف.

وقفز منتخب المغرب ثلاث مراكز في التصنيف حيث أصبح في المركز 73 بعد إنجازه التاريخي غير المسبوق بالتأهل إلى كأس العالم 2023.

وتقدم تونس مركزين وأصبح في المركز الـ76 في التصنيف بعدما كان في المركز الـ78.

وسارت منتخبات البحرين ومصر والإمارات وفلسطين على نفس الدرب وتقدمت مركزًا واحدًا.

وجاء تصنيف المنتخبات العربية لشهر مارس كالآتي:

الترتيب المنتخب 68 الأردن 73 المغرب 76 تونس 80 الجزائر 85 البحرين 89 مصر 113 الإمارات 129 فلسطين 142 لبنان 157 سوريا 171 السعودية 183 جزر القمر

مجرد بداية

تكلل مجهود منتخب السعودية للسيدات في الأشهر القليلة الماضية بالنجاح ودخل التصنيف العالمي في 24 مارس 2023.

13 شهرًا هو عمر إناث الصقور في ملاعب كرة القدم منذ الظهور في 20 فبراير 2022 أمام سيشل.

ولعب منتخب السعودية للسيدات 9 مباريات أمام 7 منتخبات مختلفة: سيشل ومالديفز وبوتان وموريشيوس وباكستان وجزر القمر وإندونيسيا، حققن الانتصار في أربع مناسبات فيما تعادلن في ثلاث وتجرعن هزيمتين.

وسجلت سيدات الأخضر 14 هدفًا خلال تلك المباريات، وقعت البنداري مبارك مهاجمة الفريق على ستة منهم.

وعام واحد كان كافيًا لسيدات السعودية للتتويج باللقب الأول في تاريخهن بعدما حظين بفرصة تنظيم أول بطولة التي تحمل اسم "البطولة الدولية الودية" رفقة منتخبات موريشيوس وجزر القمر وباكستان.

قفزات كبيرة شهدتها الكرة النسائية السعودية في الآونة الأخيرة، عمل لا يتوقف وجهود مستمرة لرفع شعار إنها مجرد البداية فقط.