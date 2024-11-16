بطولة نيوم.. رئيس اتحاد الكرة الشاطئية يستهدف الأولمبياد

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية يتحدث عن إدراج اللعبة كرياضة أولمبية

يستهدف خوان كوسكو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، إدراج اللعبة كرياضة أولمبية، مشيدًا بمستوى بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وقال كوسكو، في مؤتمر صحفي حضره موقع جول اليوم السبت، عن التحديات التي تواجهه في نشر لعبة كرة القدم الشاطئية، "أعتقد أن لدينا الكثير من التحديات، أن تصبح هذه اللعبة رياضة أولمبية خطوة كبيرة".

وأضاف "لأول مرة أعلن مجلس الفيفا الأخير أنه لدينا فرصة إذ أرسلنا طلبًا رسميًا، وقد أرسلته، لكن قبل أن نصل إلى هذه الخطوة، ما زلنا بحاجة إلى التحسين".

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بطولة نيوم الأكثر شهرة

وعن مستوى بطولة نيوم للكرة الشاطئية، قال "إنها الأكثر شهرة، والأعلى تنظيمًا. الفيفا هو القوة وراء هذا الحدث، هذه البطولة تحمل الكثير من القيم التي لا تمتلكها أي بطولة أخرى، الجميع يحلم بالقدوم إلى هنا، وتجربة هذه البطولة".وأضاف "نعلم بأننا سنستقبل رسائل من المنتخبات الوطنية التي تقول فيها (نود أن نأتي)، على سبيل المثال، قال أحد اللاعبين الأوكرانيين (لماذا لا نقضي مزيدًا من الأسابيع هنا؟)".

وتابع كوسكو "هذا يعطيني فكرة، نيوم تبدأ مشروعًا رائعًا، ليس فقط على مستوى المنطقة، بل إنهم بدأوا ناديًا رياضيًا خاصًا بهم، ربما سيكون لديهم فريق كرة قدم شاطئية، ربما في المستقبل يمكننا جلب مسابقات الأندية هنا، ليس فقط المنتخبات الوطنية بل الأندية أيضًا".