بطولة نيوم للكرة الشاطئية.. مدرب الإمارات يعدد أسباب النجاح

ماذا قال فاسكيز؟

عدد فيكتور فاسكيز، مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية، الأسباب التي قادت فريقه لاحتلال المركز السابع في التصنيف العالمي للعبة.

ويلعب منتخب الإمارات ضد نظيره البرازيلي مساء اليوم السبت في نهائي بطولة كأس نيوم الدولية للكرة الشاطئية 2024، المقامة في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

وقال فاسكيز، في مؤتمر صحفي حضره موقع جول اليوم، "الشيء الأكثر أهمية الذي قادنا لتحقيق ما نحققه على مر السنين هو شغف لاعبينا، التفاني، والجهد، والالتزام الذي يظهرونه".

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وتابع "سنلعب نهائي أهم بطولة في التقويم الدولي، لدينا الفرصة للعب ضد أفضل فريق في العالم، بطل العالم الحالي (البرازيل). إنها تجربة للعب مثل هدية لفريقنا".

أما ماركو أكتافيو باربوسا، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم الشاطئية، فقال عن تطور مستوى بطولة نيوم، "نعم، أرى أن جميع الفرق تتحسن بشكل كبير، شاهدنا مباريات رائعة خلال هذا الأسبوع بمستوى عالٍ جدًا. يمكننا أن نرى تقدمًا لجميع الفرق".