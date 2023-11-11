بطولة لم تُلعب من 26 عامًا .. ميسي ينتظر لقبًا جديدًا بين الأمريكتين!

النجم الأرجنتيني توج ببطولة بالفعل مع إنتر ميامي.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليونيل ميسي ينتظر خوض بطولة جديدة مع إنتر ميامي، قد تضاف إلى سجل ألقابه القياسي عبر مسيرته الكروية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، فالبطولة هي كأس كوبا إنترأمريكانا وستقام في العام المقبل، بعد أن تمت إعادة إحيائها من قبل اتحادات أمريكا الشمالية والجنوبية.

وكانت كوبا إنترأمريكانا تقام بشكل سنوي منتظم بين بطل قارة أمريكا الشمالية والوسطى، مع بطل كوبا ليبرتادوريس، حتى توقفت قبل 26 عامًا.

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وأوضحت الصحيفة أن تلك البطولة سيتم توسيعها، لتضم بطل دوري الأبطال في القارتين، بالإضافة إلى كأس الدوري الذي توج به إنتر ميامي قبل أشهر، وبطل كوبا سود أمريكانا.

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جدير بالذكر أن ليونيل ميسي يملك 44 لقبًا في مسيرته كلاعب، وهو الرقم الذي لم يسبقه له أي لاعب آخر في التاريخ.