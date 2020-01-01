كم عدد بطولات الهلال طوال تاريخه؟

لا شك أن نادي الهلال هو أحد أكبر الأندية في السعودية والوطن العربي ككل، ويمتلك شعبية كبيرة بما حققه من إنجازات على مدى تاريخه، فكم عدد بطولات الهلال؟

تأسس نادي الهلال السعودي عام ١٩٥٧ ويعتبر من أقدم الأندية السعودية، ويقع في العاصمة "الرياض" ويعتبر الفريق الأول في السعودية من حيث عدد البطولات المحلية، وأكثر الأندية الآسيوية حصدًا للبطولات القارية المختلفة.

ويحتل المرتبة التاسعة والسبعين عالميًا في قائمة أفضل ١٠٠ فريق كرة قدم خلال القرن العشرين، من حيث تحقيق البطولات المحلية والقارية من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.

نادي الهلال هو أحد قطبي العاصمة الرياض كما ذكرنا، ولديه تاريخ طويل من الصراع مع القطب الثاني والغريم التقليدي النصر، سواءً على مستوى الفوز بالديربي أو عدد البطولات أو غير ذلك، فكم عدد بطولات الهلال ؟

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كم عدد بطولات الهلال؟

تبلغ عدد بطولات الهلال الرسمية على المستوى المحلي والإقليمي والقاري ٦٢ بطولة بين محلية وقارية.

ويُعد نادي الهلال من أبرز الأندية السعودية و صاحب انتصارات كثيرة على المستوى المحلي سواءً في بطولة الدوري السعودي أو في بطولة الكأس، فهو من أكثر الأندية تحقيقاً للدوري حيث فاز بها خمسة عشر مرة، وحصل على المركز الثاني في البطولة ثلاثة عشر مرة، كما فاز أيضاً ببطولة كأس الملك ٨ مرات، وحصل على كأس ولى العهد ١٣ مرة، وفاز بكأس الاتحاد السعودي ٧ مرات، وكأس المؤسس مرة، وكأس السوبر السعودي مرتين.

ويلقب الهلال بالزعيم أو نادي القرن الآسيوي أو الملكي، وأيضاً تألق كثيراً على الصعيد الأسيوي حيث فاز ببطولة دوري أبطال آسيا ثلاث مرات في أعوام ١٩٩١، ٢٠٠٠، ٢٠١٩، وفاز ببطولة كأس الكؤوس الآسيوية مرتين عام ١٩٩٧، ٢٠٠٢، وفاز بكأس السوبر الأسيوى أيضاً مرتين عامي ١٩٩٧، ٢٠٠٠.

وتأهل الفريق إلى كأس العالم للأندية عام ٢٠٠١ بعد أن حقق بطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٠٠، لكن البطولة أُلغيت بسبب إفلاس الشركة الراعية، وفاز بكأس السوبر الآسيوي موسم ٢٠٠٠، وتأهل الهلال للمرة الثانية لمونديال الأندية عام ٢٠١٩ في قطر بعد تحقيقه لقب دوري الأبطال وحقق المركز الرابع .

بطولات الهلال: