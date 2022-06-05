بطل سانت إيتيان وليل المرشح الأول لتدريب سان جيرمان خلفًا لبوتشيتينو!

يبدو أن فترة ماوريسيو بوتشيتينو في صفوف باريس سان جيرمان تقترب من الانتهاء.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن قرب رحيل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام والحالي باريس سان جيرمان عن صفوف فريقه.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "لو باريسيان"، والتي أكدت أن إدارة النادي ترى أن بوتشيتينو قد استنفد كافة المحاولات المتاحة له لتقديم نفسه بشكل جيد في باريس.

وأوضحت الصحيفة أن المدير الرياضي الجديد للنادي لويس كامبوس لديه عدة أسماء كبدلاء للمدرب الأرجنتيني الذي تولى مهمة تدريب سان جيرمان قبل حوالي عام ونصف.

وأكدت أن كريستوفر جالتيير المدير الفني الحالي لنيس، والسابق للثنائي ليل وسانت إيتيان يعد هو الخيار الأول بالنسبة لكامبوس.

جالتيير حقق لقب كأس الرابطة الفرنسية مع سانت إيتيان في 2013 وعاد ونجح مع ليل في حصد لقب الدوري في موسم 2020\2021 قبل أن يحل ثانيًا في بطولة كأس فرنسا في الموسم الأخير مع نيس.

المدرب المخضرم يملك في سجله ثلاثة ألقاب لأفضل مدير فني في الدوري الفرنسي، حصل عليها في أعوام 2013 و2019 و2021 ويملك خبرة كبيرة في البطولة.

جدير بالذكر أن عدة أسماء أخرى ارتبطت بباريس سان جيرمان يأتي على رأسها زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو وبيب جوارديولا.