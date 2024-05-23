"بطل ريمونتادا الريال وليمون تركه جوارديولا خاويًا" .. مفاجآت الميركاتو تتوالى على أندية دوري روشن!

رئيس تحرير (ماركا) يكشف المفاجآت حول انتقالات دوري روشن..

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كشف فيلكس دياز، رئيس تحرير جريدة (ماركا) الإسبانية، عن مفاجآت جديدة حول الصفقات المُرشحة للانضمام إلى دوري روشن السعودي، في الموسم الرياضي المقبل.

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ومن المقرر أن ينطلق سوق الميركاتو الصيفي في مسابقة دوري روشن السعودي، في 18 يوليو المقبل، ويستمر حتى 2 سبتمبر، حيث يترقب عشاق الكرة، موسمًا جديدًا تاريخيًا، بعد الصيف الماضي الذي شهد انضمام عدد من نجوم الكرة العالمية إلى المملكة، مثل كريم بنزيما وروبرتو فيرمينو وألكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش ورياض محرز وياسين بونو ونجولو كانتي.. وغيرهم.

وأوضح دياز، عبر برنامج "دورينا غير"، أن رابطة دوري المحترفين السعودي، تفاوض البلجيكي كيفن دي بروينه، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، للقدوم إلى المملكة، مضيفًا "أدواره نقصت مع السيتي، ولم يلعب كثيرًا للإصابة هذا الموسم، وأقول إن جوارديولا مدرب كبير، ولكنه يتعامل مع اللاعبين مثل الليمون الذي يعصره حتى يتركه خاويًا"

وعن هوية النادي الذي يفاوض دي بروينه، قال دياز "الرابطة هي التي اتصلت بالوكلاء، وسيكون هناك تقسيم أفضل من الموسم الماضي مع الأندية، ولكن تبقى الوجهة مجهولة".

وعن صفقات الاتحاد، قال دياز "إدارة النادي تبحث الآن عن إمكانية لضم خوسيلو، لاعب ريال مدريد المُعار من إسبانيول، إلى صفوف الفريق، خوسيلو يريد عقدًا لمدة عامين أو ثلاثة، هو حاليًا مع الريال، ولكن هناك اتصالات مع الاتحاد بشأن ما إذا كان متاحًا للقدوم إلى الدوري السعودي".

وانتقل المهاجم الإسباني خوسيلو إلى ريال مدريد هذا الموسم، على سبيل الإعارة من إسبانيول، وسجل 17 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة في 48 مباراة، كما قاد الريال للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم مشاركته لمدة 9 دقائق، حيث أحرز هدفين في 3 دقائق، ليقلب الطاولة على بايرن ميونيخ الألماني في مباراة الإياب، من التأخر بهدف إلى الفوز (2-1)، ليعبر إلى نهائي (تشامبيونزليج) حيث يواجه بوروسيا دورتموند، في الأول من يونيو المقبل، على ملعب ويمبلي.

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وعن انتقال أندريه تير شتيجن إلى الاتحاد، قال فيلكس "من الصعب انتقال الحارس الألماني، لأن برشلونة لا يجد حارسًا بديلًا مثله".

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