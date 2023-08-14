بطل داخل وخارج الملعب .. فيلم وثائقي جديد عن نجاحات ميسي

فيلم جديد للبرغوث ليونيل ميسي...

تأقلم ليونيل ميسي، سريعًا على أجواء الملاعب الأمريكية، منذ وصوله إلى فريق إنتر ميامي قبل أسابيع، وقاد الفريق إلى سلسلة انتصارات متتالية، وأعاد الروح من جديد للفريق.

وتمكن البرغوث الأرجنتيني، من تسجيل ثمانية أهداف، في خمس مباريات فقط مع إنتر ميامي، كان آخرها في ربع نهائي كأس الدوريات الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك" فإن منصة " Apple TV" تستعد لتقديم سلسلة من الأفلام الوثائقية، تغطي وصول ميسي إلى أمريكا وبدايته القوية مع إنتر ميامي.

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ومن المنتظر أن تشهد سلسلة الأفلام التي ستصدرها المنصة، الكثير من كواليس حياة ميسي في أمريكا، على أن تكون السلسة من ستة أجزاء.

وتعد سلسلة الأفلام المنتظرة، هي ثاني إنتاجات منصة " Apple TV" بعد الفيلم الذي صدر، بعد نجاح ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين وفوزه بكأس العالم 2022.

ويستعد ميسي لقيادة إنتر ميامي، في مواجهة فريق فيلاديلفيا، فجر الأربعاء القادم على ملعب سوبارو بارك، في نصف نهائي بطولة كأس الدوريات الأمريكية.