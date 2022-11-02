بطل جديد لأوروبا وعودة برشلونة .. كمبيوتر عملاق يتنبأ بأبطال البطولات الأوروبية الكبرى!

بطولتين لبرشلونة ومفاجأة في إيطاليا!

يتنبأ الكمبيوتر العملاق على شبكة الإنترنت "FiveThirtyEight" كل أسبوع بفرص من يصبح بطلاً لكل دوري في البطولات الكبرى والبطولات الأوروبية، من دوري أبطال أوروبا، مروراً بالدوري الإنجليزي الممتاز، البوندسليجا، الدوري الإسباني، الدوري الفرنسي، الدوري الإيطالي وأخيرًا الدوري الأوروبي.

من خلال سلسلة من المتغيرات التي تم الحصول عليها باستخدام بيانات من عدة مزودين، مثل شبكة "أوبتا" أو "ترانسفير ماركت"، يحصلون على تصنيفات لكل فريق تسمح لهم بالتنبؤ الأول بالنتائج لكل مباراة ولكل منافسة بناءً على هذا النظام، تُطلق 20000 محاكاة لكل دوري، وفقًا لطريقة مونت كارلو، والتي يتم أخذ احتمالات كل فريق في المنافسة من أجل تحديد نسبة حصد الفريق البطل.

وجاء في بطولة دوري أبطال أوروبا مرشحان كبيران وهما مانشستر سيتي وخلفه بايرن ميونخ، متقدمين على باريس سان جيرمان وليفربول والبطل الحالي ريال مدريد.

بينما في الدوري الأوروبي يأتي برشلونة صاحب أكثر الخيارات مع آرسنال على الرغم من النتائج السيئة للنادي الإسباني في دوري أبطال أوروبا، حيث يرى الكمبيوتر العملاق أن الفريق الكتالوني هو المرشح الأكبر للفوز بالدوري الأوروبي، متقدمًا على آرسنال وأياكس.

بينما في الدوريات الخمس الكبرى يرى الكمبيوتر أنه سيكون عام برشلونة في إسبانيا، ومانشستر سيتي في إنجلترا، ونابولي في إيطاليا، وكما هي العادة مؤخرًا بايرن ميونخ بطلًا بدون منازع في ألمانيا وباريس سان جيرمان ملك فرنسا.