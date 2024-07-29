بطل برونزية مصر الأولى في باريس 2024 يفسر علاقته الخاصة مع رونالدو منذ الطفولة!

احتفال اللاعب لفت أنظار الجميع

لفت بطل السلاح المصري، محمد السيد، أنظار الجميع باحتفاله الملفت بعد فوزه بالميدالية البرونزية في مسابقة سلاح سيف المبارزة في أولمبياد باريس 2024، حيث احتفل بطريقة الأسطوري كريستيانو رونالدو نجم النصر.

السيد احتفل بعد الفوز بالميدالية الأولى لمصر في الأولمبياد بطريقة "SII" الشهيرة والخاصة بالنجم البرتغالي، وهو ليس الأول الذي يقوم بهذا الأمر، حيث سبقه العديد من نجوم كرة القدم والرياضة بشكل عام.

السيد فسر ذلك الاحتفال بالحديث عن العلاقة الخاصة التي تجمعه بصاحب الـ39 عامًا منذ كان طفلًا، حيث كان يُتابعه دومًا ويراه شخصية ملهمة.

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وقد أضاف حول ذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد فوزه بالميدالية "أحتفل بتلك الطريقة مع أخي منذ كنت صغيرًا، الجميع بات يعلم أن تلك طريقتي الخاصة في الاحتفال. احتفلت بنفس الشكل في أولمبياد طوكيو الأخيرة وقد انتشر ذلك كثيرًا. أعجبت بهذا، فأنا أتابع رونالدو منذ كنت طفلًا وهو شخصية ملهمة بالنسبة لي".

أتم "أردت تكرار الاحتفال في أولمبياد باريس والشعور بنفس تلك المشاعر المذهلة عقب الفوز".