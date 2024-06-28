"من بطل أوروبا إلى النخبة الآسيوية" .. الغرافة يتعاقد رسميًا مع نجم ريمونتادا ريال مدريد!

الغرافة يشارك في تصفيات دوري النخبة الآسيوية..

أعلن نادي الغرافة القطري، عن تعاقده رسميًا مع الدولي الإسباني خوسيلو ماتو، مهاجم ريال مدريد السابق، خلال الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر.

وكشف الغرافة عن صفقة خوسيلو، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، برسالة قال فيها "من مدريد إلى الغرافة، رسميًا.. خوسيلو، الدولي الإسباني ينضم إلى الفهود".

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات العالمية، عن تفاصيل صفقة تعاقد الغرافة مع خوسيلو، قائلًا إن مهاجم ريال مدريد انتقل إلى النادي القطري، براتب يقدر بمبلغ 1.5 مليون يورو، بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم جديد.

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وانتقل خوسيلو إلى صفوف ريال مدريد، خلال موسم 2023-2024، على سبيل الإعارة من إسبانيول، وشارك اللاعب في 49 مباراة بقميص الملكي، سجل خلالها 17 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة، كما قاد الريال للتتويج بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وصنع خوسيلو لقطة لا تُنسى لعشاق الميرينجي، بعد مشاركته بديلًا في مباراة الإياب أمام بايرن ميونيخ الألماني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان ريال مدريد متأخرًا بهدف نظيف، ليتمكن خوسيلو من إحراز هدفين في 3 دقائق، ليقود الريال لقلب الطاولة، بنتيجة (2-1)، ويقود الملكي إلى المباراة النهائية، كما شارك بديلًا أمام بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي، ليفوز الريال بنتيجة (2-0)، ويتوج باللقب الأوروبي رقم 15 في تاريخه.

وبعد انتقاله إلى صفوف الغرافة، يستعد خوسيلو (34 عامًا)، لتجربة آسيوية للمرة الأولى، حيث يستعد النادي القطري، للمشاركة في تصفيات دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد احتلال المركز الثالث في ترتيب دوري نجوم قطر.