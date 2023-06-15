مدرب عالمي جديد يوجه ضربة قوية إلى نادي الهلال

لا يزال نادي الهلال، بدون مدرب حتى الآن؛ وذلك بعد نهاية عقد الأرجنتيني رامون دياز، بختام الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

الهلال عانى من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الماضي؛ حيث اكتفى بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، مع الحصول على المركز الثاني في مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا.

ومن بين المدربين الذين تفاوض معهم الزعيم الهلالي؛ الإسباني جوليان لوبيتيجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، والذي يبدو أنه رفض العرض.

ووفقًا للإعلامي الرياضي جون بيرسي، أخبر لوبيتيجي، مسؤولي نادي وولفرهامبتون، استمراره مع الفريق الأول، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ على الرغم من العرض الهلالي.

وكشف بيرسي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن المدير الفني الإسباني، بدأ يخطط للموسم القادم بالفعل، مع المسؤولين في النادي.

جوليان لوبيتيجي سبق له تدريب أندية ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين، وبورتو البرتغالي، بالإضافة إلى جميع الفئات السنية لمنتخب بلاده.

جدير بالذكر أن لوبيتيجي، حقق لقب الدوري الأوروبي مع إشبيلية، في موسم 2019-2020، إلى جانب كأسي أوروبا تحت 19 و21 سنة مع منتخب إسبانيا.