بطل العالم يهاجم تشافي بقوة : تصريحاته لا تعكس هوية برشلونة

هجوم على مدرب برشلونة من أحد عظماء التدريب في إسبانيا

قام فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا وريال مدريد، بالهجوم على تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بسبب تصريحاته.

المدرب الشاب نجح في قيادة الفريق الكتالوني للفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي، والجميع توقع منه حدوث قفزة للأمام هذا الموسم بكل المستويات، بظهور فريقه بالصورة التي يبشر بها في مؤتمراته الصحفية.

وفي هذا الصدد قال ديل بوسكي في حوار مع "كادينا سير":"هو الآن في مرحلة ما بعد الفوز بالدوري، الفرق الكبيرة تلعب دائمًا ضد فرق تتراجع في العمق وتجعل المساحات ضيقة للغاية، هوية برشلونة كانت تميزه بالقدرة على فتح المباراة وخلق المساحات وهذا ما يفتقرون له الآن عكس ما يتحدث عنه تشافي".

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وأضاف المدرب الحاصل على كأس العالم مع إسبانيا في 2010:"يجب على أي مدرب وضع الهدف الأقصى له مع فريقه حتى ولو كان هذا الهدف صعب المنال".

وفي سياق منفصل قرر دي بوسكي الإشادة بكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحالي قائلًا:"يمثل النادي بشكل جيد للغاية باستثناء بعض الأوقات النادرة".

يذكر أن ريال يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ29 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا المتصدر، بينما يأتي برشلونة بالمركز الثالث بـ27 نقطة، وعلى الصعيد القاري ضمن ريال التأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بالفعل، بينما ينتظر الجولة الخامسة لتوضيح موقفه بشكل أكبر.