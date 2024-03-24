بطل العالم مع ميسي .. الأهلي يتقدم خطوة في سباق الفوز بنجم وسط أتلتيكو مدريد

أندية الليجا تُحاول الحفاظ على نجومها أمام طموحات السعوديين

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يجذب رودريجو دي بول نجم وسط أتلتيكو مدريد أنظار العديد من الأندية الأوروبية والسعودية بمستواه الممتاز مع فريقه وكذلك مع منتخب بلاده الأرجنتين.

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صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أفادت أن النادي الأهلي السعودي يتقدم بخطوة على الجميع في سباق التعاقد مع دي بول خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

الصحيفة أوضحت أن عددًا كبيرًا من الأندية مهتمة بالتعاقد مع لاعب أودينيزي السابق لكن وحده النادي الجداوي من يضغط بقوة للحصول على الصفقة.

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إنريكي سيريزو، رئيس مجلس إدارة النادي الإسباني، بدأ بالفعل دراسة العروض المقدمة للاعب الأرجنتيني، وذلك في إشارة واضحة للترحيب بالتفريط به مقابل العرض المالي المناسب رغم كونه أحد العناصر الرئيسية للمدرب دييجو سيميوني.

يُشار إلى أن دي بول كان أحد نجوم منتخب راقصي التانجو في مونديال قطر 2022 وقد ساهم بشدة مع قائده ليونيل ميسي في الفوز باللقب الثمين.



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